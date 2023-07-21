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        Diyarbakır'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 16:59
        Diyarbakır'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Vali Ali İhsan Su başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

        Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda, yatırım programında yer alan ve merkezi idare ile yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen projelerin yapım ve tamamlanma aşamaları ele alındı.

        Su, ilgili kurumlar tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından yaptığı değerlendirmede, kentte hem kamu hem de özel sektör yatırımlarının devam ettiğini söyledi.

        Yatırım uygulamalarında etkin, verimli ve rasyonel bir anlayışla çalışmanın en temel prensibi olduğunu ifade eden Su, çalışmalardan istedikleri verimi alabilmek açısından ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışmasının önemli olduğunu kaydetti.

        Toplantı, projelerde gelinen aşamaların analiz edilmesi, yatırımlara ilişkin sunumların yapılması ve değerlendirmelerde bulunulmasıyla sona erdi.

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