Yenişehir'de zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi, 40 dereceyi aşan hava sıcaklıkları dolayısıyla vatandaşların sağlığını korumak amacıyla gıda denetimi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması nedeniyle pastane, fırın ve marketlerdeki reyonlarda gıda ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, 13 iş yeri hakkında işlem yaptı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, vatandaşların mağduriyetinin önüne geçebilmek adına hem hijyen hem de fahiş fiyat denetimlerinin devamlı olmasının önemli olduğunu belirtti.