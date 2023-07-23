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        Diyarbakırlı kitapseverler kitap mezadında buluştu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 14:14
        Diyarbakırlı kitapseverler kitap mezadında buluştu

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin her ay farklı bir mekanda düzenlediği kitap mezadı devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinin kitapseverlerin yoğun ilgisiyle düzenlediği kitap mezadı tarihi Paşa Hamamı yanında gerçekleştirildi.

        Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca vatandaşların özellikle basımı bitmiş olan kitaplara ulaşabilmesi ve ellerinde bulunan okunmuş kitapları satmak isteyenlere yönelik düzenlenen mezatta, kitapseverler 5 liradan başlayan fiyatlarla okudukları kitapları satma veya başka kitaplar alma imkanı buluyor.

        Kitapseverler felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, bilim, teknoloji, sanat, psikoloji, ekonomi, edebiyat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sinema, tiyatro, müzik, resim gibi Türkçe, Arapça, Osmanlıca, Farsça, Almanca, İngilizce dillerinde eski ve yeni eserleri açık artırma yoluyla uygun fiyata alma fırsatı yakalıyor.

        Etkinliğe katılan vatandaşlardan Fesih Berra Akkuş, etkinliğin Sur ilçesinde gerçekleştirilmesinin önemine değinerek, ilçenin böyle etkinliklerle anılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Akkuş, "Kıymetli kitapların ilk baskılarını burada bulabiliyoruz. Çok kıymetli ve nadide kitaplar satışa sunuluyor. Özellikle gençler ve vatandaşlar için güzel bir etkinlik oluyor." dedi.

        Akkuş etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

        Fatime Erol da ilk defa bir kitap mezadına katıldığını anlatarak, bu tür etkinliklere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

        Gülhan Gül de ilk defa böyle bir etkinlikle karşılaştığını ve Diyarbakır halkı olarak bu etkinliği önemsediklerini aktardı.

        Gül, "Türkiye'nin bir başka yerinde bulamadığımız kitapları şu anda açık artırma usulüyle alabiliyoruz. Bu etkinlikten oldukça memnun kaldık." diye konuştu.

        Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, kitap mezadını her ay farklı bir mekanda kitapseverler için düzenlemeye devam edecek.

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