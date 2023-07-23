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        Bağlar Belediyesince düzenlenen Kur'an kursun ilgiyle devam ediyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 14:21
        Bağlar Belediyesince düzenlenen Kur'an kursun ilgiyle devam ediyor

        DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesince düzenlenen Kur'an kurslarında her yaştan vatandaşa eğitim verildiği belirtildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Bağlar'da Eğitim Var, Hayat Var" sloganıyla 4 yıldır verilen ücretsiz eğitim kursları kapsamında açılan Kur'an-ı Kerim kursunda eğitimler devam ediyor.

        Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait eğitim merkezinde uzman hocalar gözetiminde sabah ve öğlen olmak üzere haftanın 5 günü eğitim veriliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 4 yıldır geniş kapsamlı ücretsiz kurslar düzenlediklerini belirterek, yüzlerce gencimizin üniversiteye hazırlanmasına da vesile olduklarını ifade etti.

        Beyoğlu şunları kaydetti:

        "Eğitimlerin sağlıklı ve huzurlu koşullarda gerçekleşmesi için her türlü imkanı ve desteği sağlıyoruz. Aralarında depremden etkilenenlerin de bulunduğu vatandaşlarımıza yönelik yaz Kur'an-ı Kerim kursumuz 30 kişinin katılımıyla başladı. Sınıflarımız hijyenik ve güvenli. Her şeyi vatandaşlarımızın memnuniyeti üzerine planlıyoruz."

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