Bağlar Belediyesince düzenlenen Kur'an kursun ilgiyle devam ediyor

DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesince düzenlenen Kur'an kurslarında her yaştan vatandaşa eğitim verildiği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Bağlar'da Eğitim Var, Hayat Var" sloganıyla 4 yıldır verilen ücretsiz eğitim kursları kapsamında açılan Kur'an-ı Kerim kursunda eğitimler devam ediyor.

Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait eğitim merkezinde uzman hocalar gözetiminde sabah ve öğlen olmak üzere haftanın 5 günü eğitim veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 4 yıldır geniş kapsamlı ücretsiz kurslar düzenlediklerini belirterek, yüzlerce gencimizin üniversiteye hazırlanmasına da vesile olduklarını ifade etti.

Beyoğlu şunları kaydetti:

"Eğitimlerin sağlıklı ve huzurlu koşullarda gerçekleşmesi için her türlü imkanı ve desteği sağlıyoruz. Aralarında depremden etkilenenlerin de bulunduğu vatandaşlarımıza yönelik yaz Kur'an-ı Kerim kursumuz 30 kişinin katılımıyla başladı. Sınıflarımız hijyenik ve güvenli. Her şeyi vatandaşlarımızın memnuniyeti üzerine planlıyoruz."