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        Diyarbakır'da kitapseverler Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği mezatta buluştu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 14:48
        Diyarbakır'da kitapseverler Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği mezatta buluştu

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince açık alanda düzenlenen kitap mezatına kitapseverler büyük ilgi gösterdi.

        Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından merkez Sur ilçesindeki tarihi Paşa Hamamı yanındaki alanda gerçekleştirilen mezatta kitapseverler istedikleri kitapları almak için kıyasıya rekabet etti.

        Özellikle basımı bitmiş kitaplara ulaşabilmeleri ve ellerinde bulunan eserleri satabilmeleri için düzenlenen mezatta kitapseverler, 5 liradan başlayan fiyatlarla okudukları kitapları satma veya başka kitaplar alma imkanı buluyor.

        Etkinliğe katılan vatandaşlardan Fesih Berra Akkuş, kitap mezadının Sur ilçesinde gerçekleştirilmesinin önemine değinerek, ilçenin böyle etkinliklerle anılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        "Kıymetli kitapların ilk baskılarını burada bulabiliyoruz. Çok kıymetli ve nadide kitaplar satışa sunuluyor. Özellikle gençler ve vatandaşlar için güzel bir etkinlik oluyor." diyen Akkuş etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

        Fatime Erol da ilk defa bir kitap mezatına katıldığını anlatarak, bu tür etkinliklere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

        Gülhan Gül ise ilk defa böyle bir etkinlikle karşılaştığını ifade ederek, "Bulamadığımız kitapları şu anda açık artırmayla alabiliyoruz. Bu etkinlikten oldukça memnun kaldık." diye konuştu.

        Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, kitap mezatını her ay farklı bir mekanda kitapseverler için düzenlemeye devam edecek.

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