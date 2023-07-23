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        Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

        Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, bunaltıcı sıcaklara rağmen evlatları için bekleyişi sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 14:58
        Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

        DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, bunaltıcı sıcaklara rağmen evlatları için bekleyişi sürdürüyor.

        Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1420'nci gününde devam ediyor.

        40 dereceyi aşan sıcaklıkta, ellerinde fotoğraflarıyla evlatlarının yolunu gözleyen annelerden Zeliha Yaşa, 9 yıldan bu yana evladına hasret olduğunu söyledi.

        Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Yaşa, "Evlatlarımız gelmeden buradan gitmeyeceğiz ve nöbete devam edeceğiz. Oğlum gel, bu acı ve hasret bitsin." dedi.

        Oğlu Mikail için Van'dan gelerek eylem yapan baba Yusuf Erdinç ise oğlunun üniversite okurken HDP'liler tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtti.

        8 yıldır oğlunun peşini bırakmadığını ifade eden Erdinç, oğluna kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

        Erdinç, "Yaz, kış, kar, yağmur, sıcak demeden burada bekliyoruz. Diyarbakır'ın sıcağı 40 dereceyi aştı. Sıcağın altında seni bekliyorum oğlum." diye konuştu.

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