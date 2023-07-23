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        Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 16:22
        Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Su, mesajında, Türk basınında sansürün kaldırılışının 115. yıl dönümünde, tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

        Demokrasinin olmazsa olmazlarından ve en önemli güvencelerinden biri olan basının devlet ve vatandaşlar arasında önemli bir köprü görevi gördüğünü ifade eden Su, mesajında şunları kaydetti:

        "Basın büyük bir sorumluluk ve tarafsız bir anlayışla, milletimizin sesi, gözü, kulağı olmaktadır. Basın hürriyeti içinde görevlerini yerine getiren ulusal ve yerel basınımız, gerek ülkemizin gerekse Diyarbakır'ımızın her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasına, gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalarla büyük katkı sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncülerle böylesine önemli bir görevi yerine getirmek için özveri ile çalışan, başta Diyarbakır'da görev yapan basın mensupları olmak üzere, tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."

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