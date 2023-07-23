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        Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 16:23
        Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Beyoğlu mesajında, basının güçlü olmasının hem kamunun hem de toplumun yararına olduğunu bildirdi.

        Milletin sesi olan basının güçlü ve etkin olması için her zaman üzerlerine düşeni yerine getirdiklerini aktaran Beyoğlu, kamuoyunu objektif ve doğru bilgilendirmenin basının temel misyonu olduğunu vurguladı.

        Beyoğlu, "Halkın gözü, kulağı ve sesi olmak gibi önemli bir mesuliyeti üstlenen gazetecilerin ve medya sektörü çalışanlarının, halkın doğru bilgilendirilmesi ve haber alma haklarının en iyi şekilde gerçekleşmesi için ortaya koyacakları çalışmalar çok kıymetli. Yol gösterici, yapıcı ve memleketin yararını esas alan eleştiriler hepimize ışık tutmaktadır. Basın güçlü olursa hepiniz güçlü oluruz. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, görevlerini büyük bir fedakarlıkla yerine getiren basın mensuplarına sağlık, huzur ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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