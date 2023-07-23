Diyarbakır'da römork takılı minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı
Giriş: 23.07.2023 - 17:11
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da römork takılı minibüsün devrildiği kazada 10 kişi yaralandı.
Diyarbakır-Bingöl kara yolunun Abalı mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 ASL 776 plakalı römork takılı minibüs kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, 10 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.