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        Diyarbakır'da römork takılı minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 17:11
        Diyarbakır'da römork takılı minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da römork takılı minibüsün devrildiği kazada 10 kişi yaralandı.

        Diyarbakır-Bingöl kara yolunun Abalı mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 ASL 776 plakalı römork takılı minibüs kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, 10 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.

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