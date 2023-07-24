Diyarbakır'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
4. Sanayi Sitesi kavşağında sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 21 S 4053 plakalı yolcu minibüsü ile 34 ADD 203 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.