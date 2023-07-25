Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çiftçilere "etçil çekirgeleri öldürmeyin" çağrısı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 11:22
        Çiftçilere "etçil çekirgeleri öldürmeyin" çağrısı

        DİYARBAKIR/BATMAN (AA) - MURAT BAŞAL/İBRAHİM TORLAK - Batman'ın Gercüş ilçesinde görüntülenen, uzunluğu 25 santimetreye kadar ulaşan "saga ephippigera" türü çekirgelerin tarım açısından faydalı olduğu belirtilerek, öldürülmemesi çağrısı yapıldı.

        İlçede arpa ve buğday hasadının yapıldığı tarlalarda yoğun görülmeye başlanan, büyüklüğü ile dikkati çeken çekirgelerin insana zarar vermeyen bir tür olduğu açıklandı.

        Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, AA muhabirine, "saga ephippigera" türü etçil çekirgelerin istilacı olmayan ve zararlı böcekleri yediği için yararlı bir tür olduğunu söyledi.

        Dokunulmadığı sürece bu çekirgelerin insanlardan kaçtığına işaret eden Satar, "Daha çok bizim bölgemizde görünen bir tür. İnsanlar büyüklüğünden korkuyor, hemen öldürmeye çalışıyor. İstilacı bir tür değil. Tarıma zarar veren böcekleri yiyorlar, faydalı bir tür. Avcı böcek bunlar. Sayıları arttı, bu bizi sevindiriyor. Lütfen zarar vermeyelim." dedi.

        Satar, bu çekirgenin uzunluğunun 25 santimetreye kadar ulaşabildiğini belirtti.

        - Beslenmek için yerleşim yerlerine geliyorlar

        "İnsanlar karışmadığı sürece çekirgeler de insanlara karışmaz. Tutup sıkarsanız, ısırır. Güçlü bir çenesi var, canınızı acıtabilir." diyen Satar, hasadın ardından otlar biçildiği için bu çekirgelerin beslenmek için yakın yerleşim yerlerine gelebildiğini belirtti.

        Satar, beslenme şekillerinden dolayı bu büyüklüğe ulaşan çekirgelerin korkulacak bir böcek türü olmadığını vurguladı.

        Gercüş'te yaşayan ve etçil çekirge türüne rastlayan çiftçilerden Hasan Bıçakçı ise zararlı böcekleri yemesinden dolayı bu çekirge türünün korunması gerektiğini dile getirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        HÜDA-PAR saldırganından şoke eden ifade
        HÜDA-PAR saldırganından şoke eden ifade
        DHL, MNG Kargo'yu satın alıyor
        DHL, MNG Kargo'yu satın alıyor
        Ada'yı Zaha salladı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Benzine zam geldi
        Benzine zam geldi
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Rodos'taki yangın uydudan görüntülendi
        Rodos'taki yangın uydudan görüntülendi
        Uzun zaman sonra yüzü güldü
        Uzun zaman sonra yüzü güldü
        Ülke tarihinin en büyük siyasi krizi: Binlerce kişi sokaklarda!
        Ülke tarihinin en büyük siyasi krizi: Binlerce kişi sokaklarda!
        İkinci eldeki fırsatçılığa 'yazılım' önlemi
        İkinci eldeki fırsatçılığa 'yazılım' önlemi
        Batı ve güneyde sıcak, kuzey ve doğuda yağmur var
        Batı ve güneyde sıcak, kuzey ve doğuda yağmur var
        Macron haftalarca süren protestolar hakkında konuştu: Ders aldım
        Macron haftalarca süren protestolar hakkında konuştu: Ders aldım
        Sendikalar ne istedi?
        Sendikalar ne istedi?
        Merkez, kredide 'seçici' sıkılaştırmayı başlattı
        Merkez, kredide 'seçici' sıkılaştırmayı başlattı

        Benzer Haberler

        Depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin projelere aykırı inşa edildiği kapsamlı bilirkişi raporunda
        Depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin projelere aykırı inşa edildiği kapsamlı bilirkişi raporunda
        Abdest alırken köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti
        Abdest alırken köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti
        Diyarbakır'da cezaevi servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı
        Diyarbakır'da cezaevi servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı
        Diyarbakır'da parçalanmış ceset bulundu
        Diyarbakır'da parçalanmış ceset bulundu
        Depremde yıkılan Galeria Sitesi'ne ilişkin tutuklanan zanlılardan 7'si hakkında tahliye kararı
        Depremde yıkılan Galeria Sitesi'ne ilişkin tutuklanan zanlılardan 7'si hakkında tahliye kararı
        Diyarbakır'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı