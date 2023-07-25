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        Bağlar Belediyesinden 7 ayda 2 bin 923 kişiye giyim desteği

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 13:30
        Bağlar Belediyesinden 7 ayda 2 bin 923 kişiye giyim desteği

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi, bu yıl 7 ayda 2 bin 923 ihtiyaç sahibine giyim desteği sağladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren Günışığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Mağazası, ihtiyaç sahibi vatandaşların umudu olmaya devam ediyor.

        Bu yılın ilk 7 ayında 2 bin 923 kişiye giyim desteği sağlanırken, 4 bin 394 giysi ve 4 bin 598 ayakkabı da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği yerleşim yerlerinden olan ilçede belediyenin giyim desteğinden ağırlıklı olarak deprem mağduru vatandaşlar ile öksüz, yetim ve kimsesiz çocuklar yararlandı.

        Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla bayramlar ve önemli günlerin yanı sıra yılın her döneminde vatandaşlara hizmet veren Günışığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Mağazası, son 4 yılda ihtiyaç sahiplerine sağladığı desteklerle binlerce ailenin yüzünü güldürdü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, son 4 yılda 30 binden fazla vatandaşa bu şekilde giyim desteği sağladıklarını belirterek, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından da çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

        Desteklerden en çok çocukların yararlandığını aktaran Beyoğlu, şunları kaydetti:

        "Giysi ürünlerinin yanı sıra ayakkabı desteği de sağlıyoruz. İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak ihtiyacı olan ailelerimizi, çocuklarımızı sevindirmeye gayret ediyoruz. Sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getirdik, getirmeye de devam edeceğiz."

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