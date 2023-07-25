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        Diyarbakır'da cami ve taziyeevlerinde bakım onarım çalışması yapılıyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 15:14
        Diyarbakır'da cami ve taziyeevlerinde bakım onarım çalışması yapılıyor

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki 38 cami ve taziyeevinde bakım onarım çalışmaları başlattı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışma kapsamında cami ve taziyeevlerinin tüm bölümlerinde yenileme ve bakım gerçekleştiriliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, camiler, taziyeevleri ve Kur'an kurslarında bakım ve onarım çalışması başlattıklarını belirterek, "Yenişehir Belediyesi olarak bu tarz çalışmalar bize huzur veriyor. İmkan olduğu sürece ilçe sınırları için bu hizmetlerde elimizden gelenin fazlasını yapacağız." ifadelerini kullandı.

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