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        Diyarbakır'da "Sevgi ve Sağlık Tırı"nda depremzede çocuklara göz taraması yapıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 15:26
        Diyarbakır'da "Sevgi ve Sağlık Tırı"nda depremzede çocuklara göz taraması yapıldı

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, konteyner kentte kalan depremzede çocuklara göz muayenesi yapıldı.

        Muş Valiliği, Muş Belediyesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi ve Türk Kızılay koordinesinde oluşturulan "Sevgi ve Sağlık Tırı" 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'a geldi.

        Tırda konteyner kentte kalan 7-13 yaş arası çocuklar göz taramasından geçirildi.

        Muş Alparslan Üniversitesi Varto Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü Öğretim Görevlisi ve proje koordinatörü Aykut Çağlı, gazetecilere, "Önlenebilir Körlük ile Aydınlık Bir Yaşam Projesi" kapsamında deprem bölgelerini ziyaret ederek, buradaki çocukları göz taramasından geçirdiklerini söyledi.

        Depremin etkilediği 6 kenti ziyaret ettiklerini, 7'nci duraklarının Diyarbakır olduğunu ifade eden Çağlı, şöyle dedi:

        "2 hafta içerisinde toplamda 5 bin çocuğumuzun göz taramasını gerçekleştirdik. Alanında uzman doktorlarımız, uzman optisyenlerimiz ve Genç Kızılay teşkilatlarımızla birlikte bu durumu kontrol altına almayı hedefliyoruz. Projemiz devam etmekte. Ortalama 3 ay sonra bizler sahada elde ettiğimiz verilerle tekrar bir saha faaliyetinde bulunacağız. Geçici çözümler yerine kalıcı çözümler bulmayı hedefliyoruz."

        Projenin 11 ili kapsadığını belirten Çağlı, göz taramasında bir rahatsızlık tespit ettikleri çocukları ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirdiklerini ve gerekli takipleri yaptıklarını kaydetti.

        13 yaşındaki Yusuf Hasanay, göz taramasından geçtiğini belirterek, "Gözlerim hakkında bana bilgi verdiler. Sağlıklı olduğunu öğrenince içim rahatladı. Çok teşekkür ederim." dedi.

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