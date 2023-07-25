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        Kadın basketbolcu Diyarbakır'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 15:42
        Kadın basketbolcu Diyarbakır'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

        DİYARBAKIR (AA) - Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Zonguldak Spor Basket 67 takımı oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı memleketi Diyarbakır'da, kullandığı bisiklete otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Merkez Sur ilçesinin Fetih Mahallesi Hayati Avşar Caddesi'nde dün M.K'nin (36) kullandığı 35 KSA 08 plakalı otomobil, bisikletiyle seyir halinde olan Buğdaycı'ya (31) çarptı.

        Kazada ağır yaralanan Buğdaycı, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Buğdaycı'nın cenazesi merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığında toprağa verildi.

        Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.K. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

        Türkiye Basketbol Federasyonu hayatını kaybeden kadın basketbolcu Buğdaycı için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Federasyonun sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi ekiplerinden Zonguldak Spor Basket 67 oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı'yı elim bir trafik kazası sonucu kaybettiğimizi derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Federasyon olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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