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        Zerzevan Kalesindeki ziyaretçi karşılama merkezinin yapımı sürüyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 12:52
        Zerzevan Kalesindeki ziyaretçi karşılama merkezinin yapımı sürüyor

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Zerzevan Kalesi'nde ziyaretçi karşılama merkezi yapımı için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bölgede yoğun olarak ziyaret edilen Zerzevan Kalesi'nde yerli ve yabancı ziyaretçilerin ağırlanması, misafirlerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ziyaretçi karşılama merkezi inşa ediliyor.

        Projede ziyaretçilere yönelik tanıtım ve sergi salonu, fuaye alanı, kafe, restoran, hediyelik eşya, bilet satış yerleri, mescitler, lavabolar ve turizm jandarma binası yer alıyor.

        GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın desteğiyle inşa edilen merkez sayesinde yılda ortalama 400 bin kişinin ziyaret ettiği Zerzevan Kalesi'nde ziyaretçi sayısının yılda 1 milyona çıkması hedefleniyor.

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