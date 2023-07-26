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        DBB Genel Sekreteri Çiftçi, konteyner kenti ziyaret etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 13:08
        DBB Genel Sekreteri Çiftçi, konteyner kenti ziyaret etti

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, merkez Kayapınar ilçesindeki konteyner kenti ziyaret etti, depremzedelerle bir araya geldi.

        Çiftçi, ilk olarak Muş Valiliği, Muş Belediyesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi ve Türk Kızılay koordinesinde oluşturulan "Sevgi ve Sağlık Tırı"nın konteyner kentte sunduğu sağlık hizmetiyle ilgili inceleme yaptı.

        "Önlenebilir Körlük ile Aydınlık Bir Yaşam Projesi" kapsamında deprem bölgelerini ziyaret ederek, buradaki çocukları göz taramasından geçiren ekiplerle görüşerek bilgi alan Çiftçi, çocuklarla da yakından ilgilendi.

        Çiftçi, daha sonra konteyner kentte kalan vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve talepleri dinledi.

        AFAD tarafından konteyner kentte yürütülen çalışmalarla da ilgili inceleme yapan Çiftçi, alanda yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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