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        DBB Spor Kulübüne kazandırılan judocular Türkiye şampiyonasında dereceye girdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 13:44
        DBB Spor Kulübüne kazandırılan judocular Türkiye şampiyonasında dereceye girdi

        DİYARBAKIR /AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki judocular 19-24 Temmuz'da Denizli'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası müsabakalarında dereceler elde etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ücretsiz spor okullarında keşfedilerek DBB Spor Kulübüne kazandırılan judo sporcuları başarılarına bir yenisini daha ekledi.

        Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası final müsabakalarında DBB erkek judo sporcularından Bilal Göktekin 55 kilogramda ikinci, İbrahim Serhat Kaya 38 kilogramda üçüncü, Eyüpcan Konak 46 kilogramda üçüncü, Muhammed Tuncay 50 kilogramda beşinci olurken, kadın sporculardan Nisanur Süren 63 kilogramda üçüncü, Nisanur Akyüz 63 kilogramda yedinci oldu.

        Final müsabakalarında DBB sporcuları elde ettikleri derecelerle 1 gümüş, 3 bronz madalya kazanmış oldu.

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