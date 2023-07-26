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        Bağlar Belediyespor 3 futbolcuyu daha renklerine bağladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 14:07
        Bağlar Belediyespor 3 futbolcuyu daha renklerine bağladı

        DİYARBAKIR (AA)- Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) ekiplerinden Bağlar Belediyespor 3 futbolcuyla daha sözleşme imzaladı.

        Bağlar Belediyespor iç ve dış transfer çalışmalarına devam ediyor.

        Takımı geçen sezon çalıştıran teknik sorumlu Cihan Çetin ve ekibiyle yeniden anlaşma yapılırken, iç transferde de 5 futbolcu ile "devam" kararı alan Bağlar Belediyespor, dış transferde 3 futbolcu ile anlaşmaya vardı.

        Son olarak Bitlis Özgüzelderespor'da top koşturan forvet oyuncu Hakan Doğan, Diyarbakırspor'da stoper Emrullah Kaplan ve Siverek Belediyespor'un sağbek oyuncusu Süleyman Can'ın transfer edildiği açıklandı.

        Bağlar Belediyespor Kulüp Başkanı Hüseyin Demir, teknik heyetin talep ettiği futbolcular için görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

        Demir, "Teknik heyetimiz ve geçen sezon ki kadrodan 5 futbolcumuzla yeniden anlaşmıştık. Şimdi de dış transferde 3 futbolcu ile anlaşmaya vardık. İç ve dış transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bölge futbolcularından oluşan bir kadroyla lige renk katacağız. Kendi gençlerimize imkan ve şans vermemiz gerektiğini düşünerek hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kulüp yöneticileriyle görüşen futbolcular hazırlanan sözleşmeyi imzaladı.

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