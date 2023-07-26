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        Kadın basketbolcuyu hayattan koparan kaza anı güvenlik kamerasında

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 15:17
        Kadın basketbolcuyu hayattan koparan kaza anı güvenlik kamerasında

        DİYARBAKIR (AA) - Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Zonguldak Spor Basket 67 takımı oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın memleketi Diyarbakır'da, kullandığı bisiklete hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Merkez Sur ilçesinin Fetih Mahallesi Hayati Avşar Caddesi'nde önceki gün bisikletiyle seyir halinde olan Buğdaycı'nın (31), M.K'nin (36) kullandığı 35 KSA 08 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandığı ve kaldırıldığı Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Buğdaycı'nın yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Buğdaycı'nın kullandığı bisikletle karşı şeritten ağaçların bulunduğu refüje ilerlediği, buradan da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı görülüyor.

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 24 Temmuz'da M.K'nin (36) kullandığı 35 KSA 08 plakalı hafif ticari araç, bisikletiyle seyir halinde olan Mihrace Yasemin Buğdaycı'ya çarpmış, ağır yaralanan Buğdaycı Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Buğdaycı'nın cenazesi merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilmiş, gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmıştı.

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