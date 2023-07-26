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        Diyarbakır'da "Ticarette Yeni Fırsat: E-Ticaret" toplantısı düzenlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 16:07
        Diyarbakır'da "Ticarette Yeni Fırsat: E-Ticaret" toplantısı düzenlendi

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "Ticarette Yeni Fırsat: E-Ticaret" konulu toplantı yapıldı.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Karacadağ Kalkınma Ajansı ile KOSGEB ve Trendyol işbirliğiyle kentte bir otelde düzenlenen programda e-ticarette yaşanan yeni trendler ve başarı hikayeleri ele alındı.

        Toplantıda konuşan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Diyarbakır'ın tarımda, hayvancılıkta, ticarette, sanatta, turizmde, kültürde, her sektörde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

        İldeki ve ülkedeki huzur ikliminin özellikle ticareti harekete geçirdiğin ifade eden Su, her sektörün kendi alanında çok büyük bir ivme kazandığını söyledi.

        Kent genelinde organize sanayi bölgelerinde işletme kurmak için 450 firmanın yer beklediğini dile getiren Su, onlara yer tahsisinin sağlanacağını aktardı.

        Su, Diyarbakır'ın ülkenin Orta Doğu'ya açılan en önemli kapısı konumunda olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin en büyük lojistik merkezini Diyarbakır'ımızda kuruyoruz. İnşallah bu sene birinci etabını faaliyete geçireceğiz. Önümüzdeki yıl da ikinci etabını... Bütün bunlar hızlı bir ticaret akışını beraberinde getiriyor. Dünya artık e-ticaret dediğimiz sektöre kayıyor. Trendyol önemli bir firmamız. Diyarbakır da bu anlamda çok önemli." dedi.

        Daha sonra e-ticaret hakkında sunumlar yapıldı.

        Trendyol Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil de katılımcılara e-ticaret konusunda bilgilendirme yaptı.

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