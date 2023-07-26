Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Diyarbakır'da 1119 sikke ele geçirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 16:47
        Diyarbakır'da 1119 sikke ele geçirildi

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 1119 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince Ergani'de ikamet eden kişilerin 200 bin dolar karşılığında tarihi eser satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

        Jandarma ekiplerinin operasyonunda 3 kişi tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.

        Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında Bizans, Roma ve Yunan dönemlerine ait 1119 sikke ele geçirildi.

        Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Vize şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı!
        Vize şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı!
        Zaha için flaş sözler! "Rakamlar %100 yanlış"
        Zaha için flaş sözler! "Rakamlar %100 yanlış"
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        İşte Fred için istenen bonservis!
        İşte Fred için istenen bonservis!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemide yangın çıktı!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemide yangın çıktı!
        Endişelendiren görüntü! Binlerce kuşun yaşam alanı
        Endişelendiren görüntü! Binlerce kuşun yaşam alanı
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        İşte büyüleyen değişim!
        İşte büyüleyen değişim!
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        "Uzun zamandır beraberiz"
        "Uzun zamandır beraberiz"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da tarihi sikkeleri 200 bin dolara satmaya çalışırken yakalandılar
        Diyarbakır'da tarihi sikkeleri 200 bin dolara satmaya çalışırken yakalandılar
        Diyarbakır'da "Ticarette Yeni Fırsat: E-Ticaret" toplantısı düzenlendi
        Diyarbakır'da "Ticarette Yeni Fırsat: E-Ticaret" toplantısı düzenlendi
        Bağlar Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz TYT-AYT kursu ve YKS tercih hizmeti
        Bağlar Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz TYT-AYT kursu ve YKS tercih hizmeti
        Kadın basketbolcuyu hayattan koparan kaza anı güvenlik kamerasında
        Kadın basketbolcuyu hayattan koparan kaza anı güvenlik kamerasında
        Diyarbakır´da silahlı kavga: 3 yaralı
        Diyarbakır´da silahlı kavga: 3 yaralı
        Bağlar Belediyespor 3 futbolcuyu daha renklerine bağladı
        Bağlar Belediyespor 3 futbolcuyu daha renklerine bağladı