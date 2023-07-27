Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bağlar Belediyespor'dan 2. Lige transfer yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 12:54
        Bağlar Belediyespor'dan 2. Lige transfer yapıldı

        DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyespor'da yıldızı parlayan Diyarbakırlı genç forvet oyuncusu Ahmet Ülük'ün 2 yıl içerisinde önce 3. Lig'e, ardından da 2. Lig'e transfer edildiği belirtildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2. sezon Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) ekibi Bağlar Belediyespor'dan 3. Lig ekibi Alanya Kestelspor'a transfer olan forvet oyuncusu Ahmet Ülük, yeni sezonda 2. Lig temsilcisi Vanspor'un başarısı için ter dökecek.

        Her sezon bölgeden ve Diyarbakır'dan gençleri kadrosuna katan Bağlar Belediyespor'da, son 4 sezonda 10 futbolcu sergiledikleri performansla liglere transfer oldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediyespor Kulüp Başkanı Hüseyin Demir, bölge gençlerine şans vermelerinden ötürü bölge futbolunda umut haline gelen bir kulüp olduklarını ifade ederek, bunda en büyük payın gençlere sahip çıkılmasını isteyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu olduğunu kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        İmza çok yakın!
        İmza çok yakın!
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        10 yılda 15 kez! Yine alkollü yakalandı
        10 yılda 15 kez! Yine alkollü yakalandı
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        Manş'ı geçti... Sıra Kuzey Kanalı'nda!
        Manş'ı geçti... Sıra Kuzey Kanalı'nda!
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        James Webb'ten büyüleyen kare
        James Webb'ten büyüleyen kare
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        Ölmüş dedesinin adına hesap açtılar
        Ölmüş dedesinin adına hesap açtılar
        81 yaşındaki Senatör 20 saniye donup kaldı!
        81 yaşındaki Senatör 20 saniye donup kaldı!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Aklandı
        Aklandı
        Plank ve duvar squatının tansiyonu düşürmekte faydalı olduğu bulundu
        Plank ve duvar squatının tansiyonu düşürmekte faydalı olduğu bulundu
        Fener alayı!
        Fener alayı!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
        Diyarbakır'da kavurucu sıcaklıkta kurutmalık domates mesaisi başladı
        Diyarbakır'da kavurucu sıcaklıkta kurutmalık domates mesaisi başladı
        Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu
        Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu
        9 yaşındaki Ali, serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu
        9 yaşındaki Ali, serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da 1119 sikke ele geçirildi
        Diyarbakır'da 1119 sikke ele geçirildi