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        Diyarbakır'da çocuklara yönelik yaz kursları devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 13:32
        Diyarbakır'da çocuklara yönelik yaz kursları devam ediyor

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çocuklara yönelik hizmet veren gündüz bakım evleri ve oyun odalarında yaz kursları devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Bağcılar Kreş ve Gündüz Bakım Evi, 450 Evler Kreş ve Gündüz Bakım Evi, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı ile Bismil ve Silvan'daki kreş ve oyun odasında yaz kursları yapılıyor.

        Özellikle dezavantajlı ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla hizmete devam eden eğitim merkezlerinde farklı branşlarda minikler yeteneklerini geliştiriyor.

        Yaz kursları kapsamında öğrencilere resim ve ebru sanatı, satranç, akıl ve zeka oyunları, müzik, drama, İngilizce, değerler eğitimi ve Kur'an-ı Kerim ile spor ve beden eğitimi veriliyor.

        Çocukların hem öğrenim sürecini pekiştirmek hem de yaz boyunca eğlenceli bir dönem geçirmesi hedeflenen kurslardan 630 öğrenci faydalanıyor.

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