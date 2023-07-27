Diyarbakır'da akustik dinlemeyle 1 milyon 100 bin metreküp içme suyu korundu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kayıp ve kaçakla mücadele kapsamında akustik dinleme işlemiyle 1 milyon 100 bin metreküp içme suyunun geri kazanımını sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kuraklığa karşı tedbir alırken kayıp ve kaçakla da mücadeleye devam ediyor.

DİSKİ SCADA (Veri tabanlı izleme sistemi merkezi) Kayıp-Kaçak Şube Müdürlüğü, Kayapınar, Bağlar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde düzenli olarak akustik dinleme işlemleriyle içme suyunu koruma altına alıyor.

Bu kapsamda 16 personel tarafından 4 ilçede aktif yapılan akustik dinleme işlemi sayesinde yüzeye çıkmayan içme suyu arızaları tespit edilip, kısa sürede onarımı yapıyor.

- 1 yılda 750 arıza giderilerek 1 milyon 100 bin metreküp içme suyu korundu

Kuraklık ve kayıp-kaçakla mücadelede çalışmalarını hızlandıran DİSKİ ekipleri akustik dinlemeyle 2023'te yüzeye çıkmayan 750 içme suyu arızasını onardı. Akustik dinlemeyle yapılan çalışma sayesinde 1 milyon 100 bin metreküp içme suyunun geri kazanımı sağlandı.

- Kayıp ve kaçaklar teknolojik takipte

Yaptıkları çalışmayla suyu koruduklarını belirten DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, şunları kaydetti:

“Akustik cihazlarla yapılan dinlemeler birçok avantaj sağlıyor. En önemlisi harita yardımıyla yapılan tespit sayesinde gereksiz kazılar yapılmıyor. Sonuçta yapılan kazıların belirli bir maliyetinin olduğu unutulmamalı. Aynı zamanda yer altı radar cihazlarıyla yapılan tespit sonucu yer altında bulunan başka kurumlara ait hatlar da zarar görmüyor. Ayrıca cihazlarla yapılan noktasal tespitler, beraberinde zaman açısından da önemli avantajlar barındırıyor. Fiziki kaçaklar son teknoloji yeni nesil cihazlar vasıtasıyla dakikalar içinde tespit yapmaya imkan tanıyor."