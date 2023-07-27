Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Diyarbakır'da akustik dinlemeyle 1 milyon 100 bin metreküp içme suyu korundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 13:39
        Diyarbakır'da akustik dinlemeyle 1 milyon 100 bin metreküp içme suyu korundu

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kayıp ve kaçakla mücadele kapsamında akustik dinleme işlemiyle 1 milyon 100 bin metreküp içme suyunun geri kazanımını sağladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kuraklığa karşı tedbir alırken kayıp ve kaçakla da mücadeleye devam ediyor.

        DİSKİ SCADA (Veri tabanlı izleme sistemi merkezi) Kayıp-Kaçak Şube Müdürlüğü, Kayapınar, Bağlar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde düzenli olarak akustik dinleme işlemleriyle içme suyunu koruma altına alıyor.

        Bu kapsamda 16 personel tarafından 4 ilçede aktif yapılan akustik dinleme işlemi sayesinde yüzeye çıkmayan içme suyu arızaları tespit edilip, kısa sürede onarımı yapıyor.

        - 1 yılda 750 arıza giderilerek 1 milyon 100 bin metreküp içme suyu korundu

        Kuraklık ve kayıp-kaçakla mücadelede çalışmalarını hızlandıran DİSKİ ekipleri akustik dinlemeyle 2023'te yüzeye çıkmayan 750 içme suyu arızasını onardı. Akustik dinlemeyle yapılan çalışma sayesinde 1 milyon 100 bin metreküp içme suyunun geri kazanımı sağlandı.

        - Kayıp ve kaçaklar teknolojik takipte

        Yaptıkları çalışmayla suyu koruduklarını belirten DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, şunları kaydetti:

        “Akustik cihazlarla yapılan dinlemeler birçok avantaj sağlıyor. En önemlisi harita yardımıyla yapılan tespit sayesinde gereksiz kazılar yapılmıyor. Sonuçta yapılan kazıların belirli bir maliyetinin olduğu unutulmamalı. Aynı zamanda yer altı radar cihazlarıyla yapılan tespit sonucu yer altında bulunan başka kurumlara ait hatlar da zarar görmüyor. Ayrıca cihazlarla yapılan noktasal tespitler, beraberinde zaman açısından da önemli avantajlar barındırıyor. Fiziki kaçaklar son teknoloji yeni nesil cihazlar vasıtasıyla dakikalar içinde tespit yapmaya imkan tanıyor."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        Dere bu hale geldi! OSB'ye ceza, 3 fabrikaya kapama
        Dere bu hale geldi! OSB'ye ceza, 3 fabrikaya kapama
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        İmza çok yakın!
        İmza çok yakın!
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        Manş'ı geçti... Sıra Kuzey Kanalı'nda!
        Manş'ı geçti... Sıra Kuzey Kanalı'nda!
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        10 yılda 15 kez! Yine alkollü yakalandı
        10 yılda 15 kez! Yine alkollü yakalandı
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        James Webb'ten büyüleyen kare
        James Webb'ten büyüleyen kare
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        Ölmüş dedesinin adına hesap açtılar
        Ölmüş dedesinin adına hesap açtılar
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da çocuklara yönelik yaz kursları devam ediyor
        Diyarbakır'da çocuklara yönelik yaz kursları devam ediyor
        Bağlar Belediyespor'dan 2. Lige transfer yapıldı
        Bağlar Belediyespor'dan 2. Lige transfer yapıldı
        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
        Diyarbakır'da kavurucu sıcaklıkta kurutmalık domates mesaisi başladı
        Diyarbakır'da kavurucu sıcaklıkta kurutmalık domates mesaisi başladı
        Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu
        Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu
        9 yaşındaki Ali, serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu
        9 yaşındaki Ali, serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu