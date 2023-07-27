Tarihi Gazi Köşkü'nde peyzaj çalışmaları başladı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesince tarihi Gazi Köşkünde peyzaj çalışmaları yapılıyor.

Park Bahçe Müdürlüğü tarafından çevre düzenlemesi ile ilgili ilçede birçok alanda çalışma başlatıldı.

Ekipler çalışma kapsamında tarihi Gazi Köşkündeki kına ve nikah salonu, otopark, peyzaj alanları gibi birçok alanda bakım ve onarım yapacak.

Yenişehir Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, belediye ekiplerinin Gazi Köşkü bölgesinde görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan hafriyatı kaldırarak, süs bitkileri ve süs ağaçları ekeceğini belirterek, köşkte vatandaşların anı olarak fotoğraf çektirebileceği görsel güzelliğin de sağlanacağını aktardı.

Beşikci, ekiplerin çalışmaları hızlandırdığını kaydederek, "Şehrin gelişip güzelleşmesiyle ilgili üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye hazırız." ifadesini kullandı.