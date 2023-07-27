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        Diyarbakır'da bir evde çıkan yangında 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 18:35
        Diyarbakır'da bir evde çıkan yangında 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bir dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi Yılmaz Güney Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanın 7. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla yangın yerine itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında dairede bulunan 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

        Binadan çıkarılan 5 kişi burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev hasar gördü.

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