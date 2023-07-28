Diyarbakırlı öğrenciler Cezeri Bilim Merkezi'nde gökyüzünü izledi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve teknoloji merkezi olarak faaliyete açtığı Ali Emiri Bilgievi Cezeri Bilim Merkezi'nde gökyüzü gözlem etkinliği düzenledi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın çocukların ve gençlerin eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla Diyarbakır'a kazandırdığı Ali Emiri Bilgievi Cezeri Bilim Merkezi çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının bilgievinin terasına kurduğu teleskoplara öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

Gökyüzünü izleyen öğrencilerden Hilal Eslem Orman, etkinliğin çok güzel olduğunu ve çok eğlendiğini söyledi.

Ay ve yıldızları izlediğini belirten Orman, "Bu etkinliklerin devam etmesini istiyorum." dedi.

Muhammed Mert İpek, ilk defa teleskoptan gökyüzüne baktığını anlatarak, çok güzel bir duygu olduğunu belirtti.

Ebrar Özgezer ise teleskopla aya baktığını belirterek, "Ali Emiri Bilgievi'ne geldiğim için çok mutluyum. Gökyüzüne meraklıyım. Benim için güzel bir fırsat oldu. Buranın eğitimi de zaten çok iyi, eğitmenler, kaynaklar... Çok fazla imkan sağladılar. Bu tarz etkinliklerin devamını bekliyoruz." dedi.