Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Diyarbakırlı öğrenciler Cezeri Bilim Merkezi'nde gökyüzünü izledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 12:55
        Diyarbakırlı öğrenciler Cezeri Bilim Merkezi'nde gökyüzünü izledi

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve teknoloji merkezi olarak faaliyete açtığı Ali Emiri Bilgievi Cezeri Bilim Merkezi'nde gökyüzü gözlem etkinliği düzenledi.

        Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın çocukların ve gençlerin eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla Diyarbakır'a kazandırdığı Ali Emiri Bilgievi Cezeri Bilim Merkezi çalışmalarını sürdürüyor.

        Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının bilgievinin terasına kurduğu teleskoplara öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

        Gökyüzünü izleyen öğrencilerden Hilal Eslem Orman, etkinliğin çok güzel olduğunu ve çok eğlendiğini söyledi.

        Ay ve yıldızları izlediğini belirten Orman, "Bu etkinliklerin devam etmesini istiyorum." dedi.

        Muhammed Mert İpek, ilk defa teleskoptan gökyüzüne baktığını anlatarak, çok güzel bir duygu olduğunu belirtti.

        Ebrar Özgezer ise teleskopla aya baktığını belirterek, "Ali Emiri Bilgievi'ne geldiğim için çok mutluyum. Gökyüzüne meraklıyım. Benim için güzel bir fırsat oldu. Buranın eğitimi de zaten çok iyi, eğitmenler, kaynaklar... Çok fazla imkan sağladılar. Bu tarz etkinliklerin devamını bekliyoruz." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Prof. Kurnaz uyardı: Bunlar daha iyi günlerimiz
        Prof. Kurnaz uyardı: Bunlar daha iyi günlerimiz
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        Şemsiyeli taşlı trafik kavgası
        Şemsiyeli taşlı trafik kavgası
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        Alfa-gal sendromu! Binlerce kişi kırmızı ete alerjik hale geldi
        Alfa-gal sendromu! Binlerce kişi kırmızı ete alerjik hale geldi
        İşte Pogba gerçekleri!
        İşte Pogba gerçekleri!
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        Türkiye yükselişe geçti!
        Türkiye yükselişe geçti!
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        MİT'ten operasyon! Sözde Sincar sorumlusu etkisiz
        MİT'ten operasyon! Sözde Sincar sorumlusu etkisiz
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Ve Icardi yola çıktı!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda

        Benzer Haberler

        CHP'li Tanrıkulu'ndan TMO yetkilileri hakkında suç duyurusu
        CHP'li Tanrıkulu'ndan TMO yetkilileri hakkında suç duyurusu
        Diyarbakır'da hasır bilezik üreten kadınlar evlerini atölyeye dönüştürdü
        Diyarbakır'da hasır bilezik üreten kadınlar evlerini atölyeye dönüştürdü
        Otomobilin çarptığı bisikletli basketbolcu Mihrace'nin ailesi: Kardeşim tabuta sığmadı, bu bir cinayet
        Otomobilin çarptığı bisikletli basketbolcu Mihrace'nin ailesi: Kardeşim tabuta sığmadı, bu bir cinayet
        Diyarbakır'da bir evde çıkan yangında 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da bir evde çıkan yangında 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi
        Mardin'de 5 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin davada sanıklar hakim karşısında
        Mardin'de 5 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin davada sanıklar hakim karşısında
        Diyarbakır'da yapımı tamamlanan 5 sağlık merkezi törenle hizmete açıldı
        Diyarbakır'da yapımı tamamlanan 5 sağlık merkezi törenle hizmete açıldı