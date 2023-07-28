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        Diyarbakır'da depremzedeler için inşası süren konutlarda örnek daire tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 13:17
        Diyarbakır'da depremzedeler için inşası süren konutlarda örnek daire tamamlandı

        DİYARBAKIR (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından mart ayında temeli atılan konut projesinde örnek daire tamamlandı.

        Merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde 321 blok, 6 bin 40 konuttan oluşan projede inşa çalışmaları hızla sürüyor.

        Tamamı 3+1 olarak inşa edilecek konutlar, brüt 105 metrekare, net ise 85 metrekare olarak planlandı. Proje kapsamında kaba inşaatı tamamlanan bir blokta örnek daire tamamlandı.

        Kapısı, pencereleri, duş sistemi ve banyo ile mutfak mobilyaları yerleştirilen dairede oturma grubu, yatak odası, çocuk ve genç odası takımları da hazırlandı.

        Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, örnek daireyi gezerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

        Su, gazetecilere, 6 Şubat'taki depremlerden hemen sonra vatandaşların konut ihtiyacını gidermek amacıyla çalışmalara başladıklarını söyledi.

        Toplamda 6 bin 40 konutun yapımı için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Su, "Bugün örnek daireyi gezdik. Buradaki konutlarımız 3+1. Çok güzel olmuş, ben çok beğendim. İnşallah evi yıkılan kardeşlerimiz konutlarına kavuşacaklar ve hayatlarını mutlu bir şekilde devam ettirecekler. Okul, cami, alışveriş merkezi, çarşı ve pazar gibi diğer sosyal donatı alanları da burada yapılmış olacak." dedi.

        Kırsalda evi yıkılan vatandaşlar için de 609 konut ve 180 ahır için ihalenin gerçekleştirildiğini aktaran Su, "Yerinde Dönüşüm Projesi" kapsamında da kentte 2 bin 652 kişinin müracaatta bulunduğunu kaydetti.

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