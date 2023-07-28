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        Diyarbakır'da kadınlar için istihdama yönelik eğitimler verilmeye başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 13:30
        Diyarbakır'da kadınlar için istihdama yönelik eğitimler verilmeye başlandı

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (YESMEK) Projesi kapsamında 18-29 yaş arası kadınlara mesleki eğitimler verilmeye başlandı.

        Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı tarafından desteklenen "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi" iş birliğiyle verilen mesleki eğitimler belediyenin Aziziye Mahallesinde bulunan Ahi Evran Parkı Hanım Evi Millet Kıraathanesinde sürdürülecek.

        Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Sosyolog Yasemin Ensari, mesleki eğitimlere başladıklarını, 24 kişilik düz dikiş kursu açtıklarını belirterek, tekstil sektöründe istihdam edilmeleri için kursiyerlere mesleki bilgi kazandırmanın yanı sıra onların ekonomik hayata katılımlarını da artırmak istediklerini söyledi.

        Ensari, "Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin kadın ve gençlerin eğitimine ve istihdamına vermiş olduğu önemle bizler de YESMEK Projemiz kapsamında düzenlediğimiz eğitimlerle geleceğini kuran genç kadınların sayısını artırmaya ve onları her alanda desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

        UNDP Saha Yöneticisi Murat Candemir ise eğitimi tamamlayan kursiyerlere MEB onaylı sertifika verileceğini belirterek, bu sürecin sonunda da kariyer planlama ve buluşması ile kursiyerlere istihdam olanakları sağlanacağını kaydetti.

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