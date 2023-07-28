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        Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan HÜDA PAR İl Başkanlığına taziye ziyareti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 13:45
        Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan HÜDA PAR İl Başkanlığına taziye ziyareti

        DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, parti binasında düzenlenen, HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'in yaralandığı, il sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırı ile ilgili partinin Diyarbakır'daki il binasını ziyaret etti.

        HÜDA PAR Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Vedat Turgut ile görüşerek saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getiren Beyoğlu, milletin huzurunu bozmayı amaçlayan bu tür saldırıların hiçbir şekilde amacına ulaşamayacağını belirtti.

        Beyoğlu, "Menfur saldırıda vefat eden Sacit kardeşimize Rabb'imden rahmet, ailesine ve HÜDA PAR camiasına sabır diliyorum. Namaz üzerinde katledilen bu kardeşimiz Allah’ın izniyle şehit olmuştur. Hepimizi kahreden olayda yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'e de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür saldırıları yapanlar gayelerine ulaşamayacaklardır. Ne milletimiz ne de devletimiz bunlara asla prim vermeyecektir." dedi.

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