DBB sporcuları Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etti

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi judo sporcuları, 24-28 Temmuz'da Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "Mini Lig Türkiye Şampiyonası" müsabakalarında dereceler elde etti.

Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ücretsiz spor okullarında keşfedilerek DBB Spor Kulübüne kazandırılan sporcular başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Mini Lig Türkiye Şampiyonası final müsabakalarında DBB erkek judo sporcularından Mehmet Zahit Çelik 26 kilogramda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Rabia Bilici ise 44 kilogramda beşinci olarak derece elde etti.

DBB sporcuları, böylece bu yıl katıldıkları bir Balkan ve 9 Türkiye şampiyonasında dereceler elde etmiş oldu.