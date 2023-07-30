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        Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 00:21
        Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı

        DİYARBAKIR (AA) – Diyarbakır’da 3 otomobil ile bir minibüsün karıştığı trafik kazasında 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Polis Lojmanları mevkisinde sürücülerin kimliği henüz öğrenilemeyen 21 S 0494 plakalı minibüs önünde seyir halindeki plakaları henüz öğrenilemeyen 3 otomobile çarptı.

        Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

        Bir süre kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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