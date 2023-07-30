Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Diyarbakır'da "Kur'an-ı Kerim'e saygı" mitingi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 21:14
        Diyarbakır'da "Kur'an-ı Kerim'e saygı" mitingi yapıldı

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından, Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki amacıyla miting düzenlendi.

        İstasyon Meydanı'ndan gerçekleştirilen "Kur'an-ı Kerim'e saygı" mitingi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, ardından ilahiler seslendirildi.

        Peygamber Sevdalıları Vakfı Genel Başkanı Adnan Akgönül, son birkaç yıldır Avrupa ülkelerinde, özellikle İsveç ve Danimarka'da sistematik bir şekilde Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılarda bulunulduğunu söyledi.

        "Alçakça yakıyorlar, yırtıyorlar. O ülkelerin idarecileri ise yapılan bu alçaklığı fikir hürriyeti olarak açıklıyor." diyen Akgönül, bu saldırıları kınadıklarını belirtti.

        Bu saldırılara etkili bir tepki ortaya koymak için bütün Müslümanlara çağrıda bulunduklarını dile getiren Akgönül, şunları kaydetti:

        "Saldırılara izin veren Batılı ülkelere karşı tepki ortaya konulmalıdır. Müslüman alimler, aydınlar, sivil toplum kuruluşları, Kur'an-ı Kerim'e, Hz. Peygamber'e ve sünnetine yapılan saldırılar karşısında susmamalı, halkı bilinçlendirmeli, hem ulusal hem de uluslararası çapta toplantılar, konferanslar ve etkinlikler yapıp, halkı aydınlatmalı, duyarlı hale getirmeli ve harekete geçirmelidirler. Bu alçakça eylemlerin mutlaka durdurulması, bir daha yapmaya cesaret edemeyecekleri şekilde tedbirlerin alınması gerekir. İslam İşbirliği Teşkilatı derhal toplanmalı ve bu konu üzerinde çok daha ciddi durmalıdır. Müslüman ülkelerin devlet başkanları ve dışişleri bakanları bir araya gelmeli, saldırgan ülkelere karşı ortak kararlar almalıdırlar. Müslüman ülkelerin ortaya koyacakları tepki ve ortak kararlar, İsveç ve Danimarka gibi bu eylemlere arka çıkan ülkeleri cezalandırıcı ve caydırıcı tarzda olmalıdır."

        Etkinlik, duaların okunmasıyla sona erdi.

        Mitinge, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş ve vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        Çıplak sepetleme yapan şahıs tutuklandı
        Çıplak sepetleme yapan şahıs tutuklandı
        Rekortmen senarist vefat etti
        Rekortmen senarist vefat etti
        Galatasaray'da yıldızlar geçidi
        Galatasaray'da yıldızlar geçidi
        Geriye parçalanmış toprak kaldı
        Geriye parçalanmış toprak kaldı
        Hamile kadına saldırı: Bebeğini kaybetti
        Hamile kadına saldırı: Bebeğini kaybetti
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Milan'dan ikinci imza yolda!
        Milan'dan ikinci imza yolda!
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        Sürpriz gelişme! Talibi var!
        Sürpriz gelişme! Talibi var!
        Çelik'ten İHA'lara yönelik eleştirilere tepki
        Çelik'ten İHA'lara yönelik eleştirilere tepki
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Dünyanın en temiz havalimanlarını test ettim
        Dünyanın en temiz havalimanlarını test ettim
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        Arda Güler için korkutan açıklama!
        Arda Güler için korkutan açıklama!
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        İstanbul’da 4 cami
        İstanbul’da 4 cami
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…

        Benzer Haberler

        Diyarbakır´da 'Kur'an´a Saygı´ mitingi
        Diyarbakır´da 'Kur'an´a Saygı´ mitingi
        Kirayı 10 bin liraya çıkarmayan kiracıyı yakınlarıyla birlikte dövdü
        Kirayı 10 bin liraya çıkarmayan kiracıyı yakınlarıyla birlikte dövdü
        DİYARBAKIR'DA 3 OTOMOBİL İLE 1 MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 5 YARALI  
        DİYARBAKIR'DA 3 OTOMOBİL İLE 1 MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 5 YARALI  
        Diyarbakır'da 3 otomobil ile 1 minibüs çarpıştı: 5 yaralı
        Diyarbakır'da 3 otomobil ile 1 minibüs çarpıştı: 5 yaralı
        Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı
        Diyarbakır´da ağır hasarlı 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü
        Diyarbakır´da ağır hasarlı 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü