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        Trafik kazalarında hayatını kaybeden bisiklet tutkunları için Diyarbakır'da pedal çevirdiler

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 21:22
        Trafik kazalarında hayatını kaybeden bisiklet tutkunları için Diyarbakır'da pedal çevirdiler

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bir araya gelen bisiklet tutkunları, son dönemde bisiklet kullanırken trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin anısına pedal çevirdi, basın açıklaması yaptı.

        Merkez Kayapınar ilçesindeki 75 Park'ta toplanan bisiklet kullanan grup adına basın açıklamasını okuyan Nurullah Saçaklı, yakın zamanda İstanbul Kadıköy'de otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün, Van'da bisikletiyle işe giderken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden Ayser Büyükyıldız ve Diyarbakır'da bisikletiyle seyir halindeyken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden basketbolcu Mihrace Yasemin Buğdaycı'yı anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Bisiklet sürücülerinin trafikte ölümle sonuçlanan kazalara maruz kaldığına işaret eden Saçaklı, şunları kaydetti:

        "Artan iklim krizine karşı en iyi ulaşım aracı olan bisiklet, bugün teşvik edici olması gerekirken artan kazalarla hem kullanıcılar hem de halk tarafından caydırıcı bir hal alıyor. Bu sebeple her geçen gün artan bisiklet kazalarının önüne geçmek için Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulundan vakit kaybetmeden önleyici kararlar almasını, Türkiye Bisiklet Federasyonundan bu konuda çalışmalar yapmasını talep ediyoruz."

        Basın açıklamasının ardından bisiklet tutkunları Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan yol güvenliği eşliğinde merkez Yenişehir ilçesindeki Dağkapı Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

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