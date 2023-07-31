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        Diyarbakır'da park yeri kavgasında 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 15:48
        Diyarbakır'da park yeri kavgasında 2 kişi yaralandı

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, iki grup arasında araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı.

        İlçedeki Mardin Kapı Mezarlığı girişinde iki grup arasında araç park yeri sebebiyle tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa süre sonra bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, M.S. ve oğlu S.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaçan zanlıların yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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