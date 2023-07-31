Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Yenişehir Belediyesince Kur'an kursu öğrencilerine tiyatro şenliği düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 16:25
        Yenişehir Belediyesince Kur'an kursu öğrencilerine tiyatro şenliği düzenlendi

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesince ilçede Kur'an kurslarında eğitim gören 160 öğrenciye yönelik tiyatro şenliği gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, Yenişehir İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler için etkinlik yapıldı.

        Tiyatro şenliğinde interaktif bir şekilde yazılan ve sergilenen oyunda, farklı karakterler üzerinden bireysel farklılıklar ele alınarak, farklılıklara saygı konusu işlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, öğrencilere yönelik bu tarz etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini belirterek, onlara her zaman destek sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 ila 8 derece artacak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 ila 8 derece artacak!
        "Biri densizlik yaptı"
        "Biri densizlik yaptı"
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Beşiktaş'ta büyük hareketlilik
        Beşiktaş'ta büyük hareketlilik
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Hande Baladın'a korkunç tehdit!
        Hande Baladın'a korkunç tehdit!
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Beşiktaş Rebic'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş Rebic'i KAP'a bildirdi!
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Alzheimer'da yeni risk faktörüne dikkat!
        Alzheimer'da yeni risk faktörüne dikkat!
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        620 kilometre öteden kutladı
        620 kilometre öteden kutladı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Diyarbakır'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Diyarbakır'da park yeri kavgasında 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da park yeri kavgasında 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da silahlı, bıçaklı kavga; 2 yaralı
        Diyarbakır'da silahlı, bıçaklı kavga; 2 yaralı
        Diyarbakır'da üniversite tercihi yapacak öğrencilere ücretsiz danışmanlık h...
        Diyarbakır'da üniversite tercihi yapacak öğrencilere ücretsiz danışmanlık h...
        Diyarbakır'da sıcak hava nedeniyle vatandaşlara soğuk limonata ikram ediliy...
        Diyarbakır'da sıcak hava nedeniyle vatandaşlara soğuk limonata ikram ediliy...
        Odunlukta yangın çıktı, çevre evlerdekiler dumandan etkilendi
        Odunlukta yangın çıktı, çevre evlerdekiler dumandan etkilendi