Yenişehir Belediyesince Kur'an kursu öğrencilerine tiyatro şenliği düzenlendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesince ilçede Kur'an kurslarında eğitim gören 160 öğrenciye yönelik tiyatro şenliği gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, Yenişehir İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler için etkinlik yapıldı.

Tiyatro şenliğinde interaktif bir şekilde yazılan ve sergilenen oyunda, farklı karakterler üzerinden bireysel farklılıklar ele alınarak, farklılıklara saygı konusu işlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, öğrencilere yönelik bu tarz etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini belirterek, onlara her zaman destek sunmaya hazır olduklarını ifade etti.