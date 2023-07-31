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        Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 16:33
        Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

        İlçenin Gürsel Caddesi'nde görüştü esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Beyoğlu, iletilen taleplerin yerine getirileceğini söyledi.

        Beyoğlu, "Görevimiz esnaf ve vatandaşlarımızı dinleyip, sorunlarına çözüm üretmek, taleplerinin gereğini hiçbir mazeret üretmeden yerine getirmektir. Bu yüzden buradayız. Milletimizin taleplerini talimat olarak kabul ederiz." dedi.

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