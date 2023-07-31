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        Diyarbakır'da klima tamiri yaparken elektrik akımına kapılan kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde klima tamiri yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak yüksekten düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 16:58
        Diyarbakır'da klima tamiri yaparken elektrik akımına kapılan kişi yaralandı

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde klima tamiri yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak yüksekten düşen kişi yaralandı.

        Kimliği henüz öğrenilemeyen kişi Ali Emiri 1. Sokak'ta bir iş yerinin klimasını tamir ederken akıma kapılarak, yüksekten zemine düştü.

        Yaralanan kişi ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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