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        Meteorolojiden Güneydoğu'daki 6 ilde sıcaklığın artacağı uyarısı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 18:26
        Meteorolojiden Güneydoğu'daki 6 ilde sıcaklığın artacağı uyarısı

        DİYARBAKIR (AA) - Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünce, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde, mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların hafta ortasından itibaren 2 ila 4 derece artmasının beklendiği bildirildi.

        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta 1-6 Ağustos'ta hava sıcaklığının hissedilir derecede artacağı belirtildi.

        Halen mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların bu hafta ortasından itibaren bölge genelinde 2 ila 4 derece artmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, beklenen sıcaklıklara ilişkin şunlar kaydedildi:

        "Diyarbakır 40-42, Şanlıurfa 40-42, Mardin 36-39, Batman 40-43, Siirt 38-40, Şırnak 34-37 derece. Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

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