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        Bağlar Belediyesinden 51 çocuğa giysi desteği

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 12:34
        Bağlar Belediyesinden 51 çocuğa giysi desteği

        DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesi, düzenlendiği etkinlikte 51 çocuğa giysi desteğinde bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi​​​​​​​'nde bulunan ek hizmet binasının bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çocuklara ayakkabı ve giysilerden oluşan paketleri hediye etti.

        Beyoğlu, etkinlikte çocuklar ve aileleriyle de görüştü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, kentte yaşanan sıcak havadan dolayı aileleri ve çocukları serin bir ortamda misafir etmek istediklerini belirterek, "Tespit ettiğimiz 16 ailemize ve dolayısıyla 51 çocuğumuza ayakkabı ve giysi desteği sağladık. Bu destekleri zaten yılın her döneminde imkanlar dahilinde sürekli gerçekleştiriyoruz. Doğal ve huzur veren bir ortamda bunu gerçekleştirmek bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Çocukların mutlu olduğunu görmek dünyanın en güzel duygusu." ifadelerini kullandı.

        Etkinlikte belediye görevlileri çocuklara ve ailelerine çeşitli ikramlarda bulundu.

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