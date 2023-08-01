Dicle Elektrik 220 ton trafo yağının doğaya karışmasını önledi

DİYARBAKIR (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, yürütülen çalışmayla geri dönüşüme kazandırılan 220 ton trafo yağının doğaya karışmasının engellendiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kesintisiz ve kaliteli enerji sunma hedefiyle 6 ilde hizmet veren şirketin, yatırımlara ve AR-GE çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Şirketin Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki atölyelerinde atıl durumdaki trafoların modernize edilerek geri dönüşümünün sağlandığı ifade edilen açıklamada, şirketin geri dönüşüm çalışmalarıyla sağladığı ekonomik faydanın yanında çevre kirliliğinin de önüne geçmeyi hedeflediği aktarıldı.

Özelleşme süreci öncesinde kurulan trafo geri dönüşüm atölyelerini modernize eden Dicle Elektrik'in Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki atölyelerin kapasitelerini, gerçekleştirdiği yatırımlarla artırdığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2013’teki özelleşme sürecinden bugüne kadar 1400 hücre, 1550 kesici ve 4700 trafonun geri dönüşümünü gerçekleştirerek sisteme geri kazandıran şirket, 220 ton trafo yağının yenilenen trafolarda tekrar kullanımını sağladı. Son 10 yılda teknoloji odaklı yatırımların yanında alt yapı yatırımlarıyla 105 milyar lira ekonomiye katkıda bulunan Dicle Elektrik, sadece bu modernizasyon çalışmasıyla 630 milyon lira tutarında ekonomik kaynağın korunmasını sağladı."

- "Trafo yağlarını kullanılmamış yağ seviyesine getiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Tüzün, kullanılamaz duruma gelen trafolarda bulunan yüzlerce ton izolasyon yağının doğaya salınmasının önüne geçtiklerini vurguladı.

Atık yağ kavramının genellikle evsel atık, endüstriyel fabrikalar ya da otomotiv sektörlerinde öne çıkan konular olarak bilindiğine dikkati çeken Tüzün, şu ifadeleri kullandı:

"Hizmet verdiğimiz elektrik dağıtım sektöründe de yağ kullanımı azımsanmayacak ölçüde gerçekleşiyor. Dicle Elektrik olarak trafo yağlarını steril ortamlarda tanklara alarak özel yağ filtre cihazlarıyla rafine edip testlerini yapıyor ve kullanılmamış yağ seviyesine getiriyoruz. Bu sayede çevreye verilen zararın önüne geçerek şebekede yeniden sorunsuz biçimde kullanılmasını sağlıyoruz."

- "Enerji kesintilerini minimum seviyeye indirdik”

Tüzün, trafo atölyeleri sayesinde çevrenin korunmasına yönelik katma değer ürettiklerini belirterek, Dicle Elektrik olarak özelleşme sonrasında atölyeleri modernize etmek için bazı test cihazları ve teçhizat yatırımları gerçekleştirdiklerini, iki atölyenin kapasitesini arttırdıklarını bildirdi.

Bu atölyelerde sahadaki tecrübeleri de kullanarak zamanla hasar gören teçhizatların bir kısmını yerinde onararak, değişim sürecinden kaynaklanan maliyeti azalttıklarını ifade eden Tüzün, şunları kaydetti:

"Değişime bağlı uzun süreli enerji kesintilerini de minimum seviyeye indirdik. Bu sayede abonelerimizi uzun süreli kesintilerden korumuş oluyoruz. Çok yüksek maliyetli elektrik teçhizatlarının hurdaya ayrılmasını da önlüyoruz. Trafo geri dönüşüm atölyeleri aynı zamanda saha personelinin bilgi ve birikimini artıran birer eğitim merkezi konumunda. İl ve ilçelerde aktif görev yapan saha personeli de periyodik aralıklarla atölyedeki çalışmalara dahil ediliyor. Aldıkları 2-3 haftalık eğitimler, sahada çalışanların bilgi ve birikimlerinin artmasına imkan sağlıyor. Bu sayede olası büyük teçhizat arızalarında, atölye görevlilerinin koordinasyonuyla yerinde onarım gerçekleştirebiliyorlar. Değişimden kaynaklanacak uzun süreli kesinti süreleri de minimize edilmiş oluyor."

Tüzün, Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki trafo geri dönüşüm atölyelerindeki çalışmalarla doğaya, çevreye, ülke ekonomisine önemli değer katmaya devam edeceklerini belirtti.