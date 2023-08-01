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        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 13:55
        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarla, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 14 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç ile "kasten öldürme" suçundan hakkında 15 yıl 7 ay 31 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Y, operasyonla yakalandı.

        Firari hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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