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        Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri marketlerde denetim yapıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 15:30
        Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri marketlerde denetim yapıyor

        DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren zincir ve büyük çaplı marketlere yönelik denetimleri artırdı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri son günlerde artan şikayetler üzerine merkez Bağlar ilçesi Hatboyu Caddesi'nde bulunan zincir ve büyük çaplı marketlere yönelik fiyat ve etiket kontrolü ile gıda denetimleri gerçekleştirdi.

        Kasaları ve reyonları denetleyen ekipler, ihmal tespit edilen alanlarla ilgili olarak tutanak tuttu, yasal işlem başlattı.

        Ekipler, son kullanma tarihinin geçtiği tespit edilen ürünlere el koyarak, işletmecilere temizlik ve hijyen başta olmak üzere birçok konuda da uyarılarda bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlardan gelecek tüm talep ve şikayetlerin değerlendirildiğini ifade ederek şunları kaydetti:

        "Marketlerde fiyat ve etiket kontrolü yapıyoruz. Aynı zamanda kullanma tarihi geçen ürünlerle ilgili denetimler gerçekleştiriyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın haklarını korumak. Gelen her türlü şikayetin gereğini yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Ekiplerimiz, ilçe genelinde sıkı bir şekilde sahada olmayı sürdürecek."

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