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        Türk Kızılay Sur Şubesi ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 16:04
        Türk Kızılay Sur Şubesi ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenledi

        DİYARBAKIR (AA) - Türk Kızılay Sur Şubesi, kadın kolları ve gençlik kollarının da desteğiyle ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenledi.

        Türk Kızılay Sur Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami önünde düzenlenen kermeste, kadın gönüllülerin evlerinde hazırladığı yiyecekler ile Kızılay Sur Eğitim Merkezinde üretilen el işi ürünler satışa sunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen kermes koordinatörü Kızılay Sur Şube Başkan Vekili Gülhan Sönmez, ilçede ikamet eden depremzede ve ihtiyaç sahibi ailelere destek sunmak istediklerini belirterek, bu amaçla kermes düzenlediklerini ifade etti.

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