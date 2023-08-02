Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 112 Acil Sağlık ekibine yönelik saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 10:40
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 112 Acil Sağlık ekibine yönelik saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da görevden dönen 112 Acil Sağlık ekibine trafikte yol verme tartışması nedeniyle gerçekleştirilen ve 4 sağlık çalışanının yaralandığı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        112 Acil Sağlık ekibi bir hastayı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bıraktıktan sonra görev yerlerine dönmek için yola çıktı.

        Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı'nda bir sürücü, seyir halinde olan ambulanstaki sağlık görevlileriyle trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Ambulansın önünü kesen araçtakiler sağlık çalışanlarına saldırıda bulundu.

        Saldırıda, darbedilen 4 sağlık çalışanından 2'si bıçakla yaralandı

        Olay yerine gelen başka bir 112 Acil Sağlık ekibince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sağlık çalışanları tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Polis ekiplerince saldırının ardından kaçan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - İl Sağlık Müdürlüğü saldırıyı kınadı

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 24 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon ekininin Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hasta nakli sonrası seyir halindeyken sivil bir araçtaki şahıslarca taciz ve sözlü olarak tehdit edildiği belirtildi.

        Sivil araçla ekibin kullandığı ambulansın önünün kesildiği ve sağlık personeline fiziki saldırıda bulunulduğu anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Saldırıda sağlık personelimizden 4'ü darbedilmiş olup, bu sağlık çalışanlarından 2'si ayrıca bıçakla yaralanmıştır. Yaralanan sağlık personelimiz, olay yerine görevlendirilen ambulans ekibimiz tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Tedavileri yapılan, sağlık durumları iyi olan sağlık çalışanlarımız taburcu edilmiştir."

        Saldırıyı gerçekleştirenlerin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

        Açıklamada, "Kovid-19 salgını ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde olduğu gibi ihtiyaç duyduğumuz her anda 7 gün 24 saat vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunarak, umudun bittiği yerde umut olan, saniyeleri yaşama çeviren ve gece gündüz demeden fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza yapılan bu saldırıyı kınıyor, kadirşinas Diyarbakır halkının da şifa veren ellere vefasını sağlık çalışanlarına sahip çıkarak göstermesini bekliyoruz. Yaralı personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konu Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca tarafından da hassasiyetle takip edilmekte olup, İl Sağlık Müdürlüğü olarak da sürecin her aşamasının yakın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Plastik poşete zam geldi
        Plastik poşete zam geldi
        Trump nelerle suçlanıyor?
        Trump nelerle suçlanıyor?
        16 firmaya 'centilmenlik' cezası
        16 firmaya 'centilmenlik' cezası
        140 yılın en şiddetli yağışı: Hayatını kaybedenler var!
        140 yılın en şiddetli yağışı: Hayatını kaybedenler var!
        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Cinayette sır perdesi aralandı! Öldüren mesaj!
        Cinayette sır perdesi aralandı! Öldüren mesaj!
        Emniyet Genel Müdürlüğü'nde üst düzey atamalar
        Emniyet Genel Müdürlüğü'nde üst düzey atamalar
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Ambulansın önünü kestiler! 2'si bıçakla 4 yaralı!
        Ambulansın önünü kestiler! 2'si bıçakla 4 yaralı!
        İntihar ettiği ileri sürülmüştü! Özgecan'ın ölümünde flaş gelişme!
        İntihar ettiği ileri sürülmüştü! Özgecan'ın ölümünde flaş gelişme!
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        Eyyam-ı bahur sıcakları geldi! Bunaltıcı sıcaklar başlıyor
        Eyyam-ı bahur sıcakları geldi! Bunaltıcı sıcaklar başlıyor
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Dünyadan Süper Ay manzaraları
        Dünyadan Süper Ay manzaraları
        İncil dağıtmak için para topladı: 33 milyon dolarla kayıplara karıştı!
        İncil dağıtmak için para topladı: 33 milyon dolarla kayıplara karıştı!
        Sendika tamam da sözleşme yok
        Sendika tamam da sözleşme yok
        RTÜK'ten Disney +'a inceleme
        RTÜK'ten Disney +'a inceleme
        Fenerbahçe'den Avrupa resitali!
        Fenerbahçe'den Avrupa resitali!
        Zeytinyağı ihracatına kısıtlama
        Zeytinyağı ihracatına kısıtlama

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 112 Acil Sağlık ekibi saldırıya uğradı
        Diyarbakır'da 112 Acil Sağlık ekibi saldırıya uğradı
        Diyarbakır'da ambulansın önü kesilip sağlık çalışanları bıçaklı saldırıya u...
        Diyarbakır'da ambulansın önü kesilip sağlık çalışanları bıçaklı saldırıya u...
        Karşı şeride geçen otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 2'si ağır, 7 yar...
        Karşı şeride geçen otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 2'si ağır, 7 yar...
        Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren fizyoterapi teknikeri boğuldu
        Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren fizyoterapi teknikeri boğuldu
        Türk Kızılay Sur Şubesi ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenledi
        Türk Kızılay Sur Şubesi ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenledi
        Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri marketlerde denetim yapıyor
        Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri marketlerde denetim yapıyor