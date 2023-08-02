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        Diyarbakır'da DSİ'nin tarımsal sulama çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 10:49
        Diyarbakır'da DSİ'nin tarımsal sulama çalışmaları sürüyor

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Devlet Su İşleri(DSİ) tarafından yürütülen tarımsal sulamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

        DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleriyle tarım arazilerini taşkın riskine karşı korumak için çalışmalar yürütülüyor.

        Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Kralkızı-Dicle-Cazibe Sulaması 4. kısım şebeke yapımı ikmal inşaatının tamamlanmasıyla toplamda 60 bin dekar tarım alanının sulamaya açılacağını belirtti.

        Söz konusu proje inşaatının tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Balta, şunları kaydetti:

        "Bugüne kadar fiziki gerçekleşme oranı yüzde 45 seviyesinde. 16 bin 970 metre CTP, 49 bin 80 metre HDPE boru döşenmiştir. Projenin tamamının hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 450 milyon lira katkı ve 8 bin 185 kişilik ek istihdam sağlanacaktır."

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