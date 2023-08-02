Diyarbakır Valisi Su, misafirhanede kalan hastalar ve yakınlarıyla görüştü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi misafirhanesinde konaklayan hastalar ile yakınlarını ziyaret etti.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, çevre il ve ilçelerden gelen ve günlerce kentte kalmak zorunda olan hasta ve yakınları için açtığı misafirhanede konaklayanlar için moral gecesi düzenledi.

Su, misafirhanenin yemekhanesinde düzenlenen programda hastalar ve yakınlarıyla yemek yedi. Misafirlerle görüşerek geçmiş olsun dileklerini ileten Su, sorun ve talepleri dinledi.

Gecede Büyükşehir Belediyesi Engelli Şube Müdürlüğünde hizmet gören engelli bireylerden oluşan koro sahne aldı. Koro, hasta ve yakınları için yöresel türküler seslendirdi.

Su, yaptığı açıklamada misafirhanede ihtiyaç duyan vatandaşlara hem barınma hem de yeme içme hizmeti sunduklarını belirtti.

İl dışından gelen vatandaşların burada refakatçisi ile misafir edildiğini dile getiren Su, "Sizlerin duası bize yeter. Allah hepinize şifa versin. Burada kaldığınız sürece de bizim misafirimizsiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak için 7 gün 24 saat hizmetimizi sürdürüyoruz." dedi.

Moral gecesine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Bayram Sezgin, İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu ve birim amirleri de katıldı.