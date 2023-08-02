Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Diyarbakır Valisi Su, misafirhanede kalan hastalar ve yakınlarıyla görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 12:32
        Diyarbakır Valisi Su, misafirhanede kalan hastalar ve yakınlarıyla görüştü

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi misafirhanesinde konaklayan hastalar ile yakınlarını ziyaret etti.

        Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, çevre il ve ilçelerden gelen ve günlerce kentte kalmak zorunda olan hasta ve yakınları için açtığı misafirhanede konaklayanlar için moral gecesi düzenledi.

        Su, misafirhanenin yemekhanesinde düzenlenen programda hastalar ve yakınlarıyla yemek yedi. Misafirlerle görüşerek geçmiş olsun dileklerini ileten Su, sorun ve talepleri dinledi.

        Gecede Büyükşehir Belediyesi Engelli Şube Müdürlüğünde hizmet gören engelli bireylerden oluşan koro sahne aldı. Koro, hasta ve yakınları için yöresel türküler seslendirdi.

        Su, yaptığı açıklamada misafirhanede ihtiyaç duyan vatandaşlara hem barınma hem de yeme içme hizmeti sunduklarını belirtti.

        İl dışından gelen vatandaşların burada refakatçisi ile misafir edildiğini dile getiren Su, "Sizlerin duası bize yeter. Allah hepinize şifa versin. Burada kaldığınız sürece de bizim misafirimizsiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak için 7 gün 24 saat hizmetimizi sürdürüyoruz." dedi.

        Moral gecesine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Bayram Sezgin, İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu ve birim amirleri de katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Biri bu adamı durdursun! Yavru kedileri ayağıyla eziyor!
        Biri bu adamı durdursun! Yavru kedileri ayağıyla eziyor!
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Dünya bir yıllık doğal kaynağını 214 günde tüketti
        Dünya bir yıllık doğal kaynağını 214 günde tüketti
        Plastik poşete zam geldi
        Plastik poşete zam geldi
        İstanbul'da iş merkezinde yangın!
        İstanbul'da iş merkezinde yangın!
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Trump nelerle suçlanıyor?
        Trump nelerle suçlanıyor?
        Sendika tamam da sözleşme yok
        Sendika tamam da sözleşme yok
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Bambaşka bir takım"
        "Bambaşka bir takım"
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        16 firmaya 'centilmenlik' cezası
        16 firmaya 'centilmenlik' cezası
        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        Alışılmışın dışında bir futbolcu
        Alışılmışın dışında bir futbolcu
        Transferde Ghezzal planı!
        Transferde Ghezzal planı!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da iki minibüsün çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da iki minibüsün çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da DSİ'nin tarımsal sulama çalışmaları sürüyor
        Diyarbakır'da DSİ'nin tarımsal sulama çalışmaları sürüyor
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 112 Acil Sağlık ekibine yönelik saldırıya ilişki...
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 112 Acil Sağlık ekibine yönelik saldırıya ilişki...
        Diyarbakır'da 112 Acil Sağlık ekibi saldırıya uğradı
        Diyarbakır'da 112 Acil Sağlık ekibi saldırıya uğradı
        Diyarbakır'da ambulansın önü kesilip sağlık çalışanları bıçaklı saldırıya u...
        Diyarbakır'da ambulansın önü kesilip sağlık çalışanları bıçaklı saldırıya u...
        Karşı şeride geçen otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 2'si ağır, 7 yar...
        Karşı şeride geçen otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 2'si ağır, 7 yar...