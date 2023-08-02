Diyarbakır'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarında yol çalışmaları tamamlanıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa kara yolu ve Elazığ Bulvarı'nı birbirine bağlayan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda sıcak asfalt çalışması yürütüyor.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, trafik yoğunluğunu azaltmak ve akışın daha sağlıklı hale getirilmesi için Kayapınar ve Yenişehir ilçelerini birbirine bağlayan 9,2 kilometrelik Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda kalan 1700 metrelik kısmı da asfaltlıyor.

Çalışma kapsamında 50 metre genişliğindeki bulvarın 1700 metrelik kısmında 50 bin ton pmat-pmt, 15 bin ton bitümlü temel, 12 bin ton binder, 20 bin metrekare kaldırım yapılacak, 120 aydınlatma direği yerleştirilecek.

İki hafta içinde sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanıp, yolur trafiğe açılması hedeflenirken, kaldırım ve aydınlatma çalışmalarının ise 3 ayda bitirilmesi planlıyor.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, bulvarda yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi, birim amirlerinden bilgi aldı.

Su, yaptığı açıklamada il genelinde sıcak asfalt, sathi kaplama ve stabilize yol çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Necmettin Erbakan Bulvarı'mız yaklaşık 9 kilometre uzunluğunda. Daha önce 1700 metre hariç diğer bölümde çalışmaları bitirmiştik. Bugün de kalan 1700 metrenin asfaltına başladık. Altyapı ve temel işlerinin tamamını bitirdik. Şu anda asfalt dökümüne başladık. Sadece asfalt dökmeyeceğiz, refüj, kaldırım ve aydınlatma dahil bu bölgenin tamamında çalışmaları tamamlayacağız."

Vali Su'ya incelemelerinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Kendal Yalçın ile birim amirleri eşlik etti.