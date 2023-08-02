Diyarbakır'da Kent Konservatuvarına başvurular başladı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kent Konservatuvarı için başvurular başladı.

Kent Konservatuarına, 16-45 yaş arası adaylar, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, halk dansları, tiyatro ve resim branşlarında başvurularını 31 Ağustos'a kadar yapabilecek.

Bölümlerin kontenjanları yetenek sınavındaki başarı oranına göre değişecek.

Başvurular online yapılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi web sitesinde ön kayıtlarını yapacak adaylar, 9-10 Eylül'de yetenek sınavına katılacak. Sınavda başarılı olan adaylar, kesin kayıtla bölümlerine yerleştirilecek.

Kurslarda derslerin 16 Eylül'de başlaması öngörülüyor. Eğitim ve öğretimi 2 yıl olan Kent Konservatuvarında başarılı olan ve mezuniyet projelerinde yer alan öğrencilere, Halk Eğitim Merkezi onaylı sertifika ve mezuniyet belgesi verilecek.